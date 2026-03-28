栃木・鹿沼市で1日、後続のバイクが前の車に衝突し、そのまま走り去るひき逃げが発生した。2月25日には真岡市で走行中の車が対向車と衝突する事故も発生。ボディーやホイールに損傷が生じたという。スピード上げ急接近したバイクが衝突、そのまま逃走1日午後4時半頃、栃木・鹿沼市でカメラが捉えたのは、衝突音の直後に真横から現れた1台のバイク。一体何が起きたのか、後方のカメラを確認すると、バイクがスピードを上げて近づい