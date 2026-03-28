インフルエンサーで原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が28日、Xを更新。顎変形症の手術を受けた後の経過について報告した。顎変形症とは、上顎あるいは下顎が前に出ていたり、顎が小さいといった理由で、噛み合わせがズレた病態のこと。しなこは7日、「骨切りしました笑」と術後の顔が大きく腫れた姿を公開していた。28日、音楽に合わせてダンスするショート動画をXに投稿。「顎変形症の骨切りダウンタイム真っ只中だけど、既