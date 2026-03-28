演歌歌手の藤あや子が27日に自身のアメブロを更新。最後の晩餐に食べたいと思うほど好きな食べ物を明かした。この日、藤は「大好きな食べ物」というタイトルでブログを更新し「おにぎり」の写真を公開。具材について「お取り寄せした青唐辛子の明太子」と紹介し「つんとした辛さがあとを引きます」と説明した。続けて「最後の晩餐は何がいいかって聞かれたら迷わず『おにぎり』って答えます」と告白。「母を想い出す懐かしい味だか