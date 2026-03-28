28日未明、天童市内で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転したとして、市内に住む会社員の男(23)が逮捕されました。 酒気帯び運転の容疑で逮捕されたのは天童市柏木町二丁目の会社員の男(23)です。 警察によりますと、男は28日午前２時46分ごろ、天童市老野森一丁目の道路で軽乗用車を運転し、追突事故を起こしたもので、現場に駆け付けた警察官が男から酒に臭いがしたため、呼気検査を行ったところ、基準値を超える呼気１リットル