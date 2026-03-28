お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が27日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんが通うバスケットボールスクールの親子大会に参加したことを報告した。この日、小原は「バスケットスクールにて親子バスケット大会がありました」と報告し、自身は見学に徹し「旦那さんが練習から参加！」と夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が参加したことを写真とともに紹介。「試合も、もりあがりました！」と大会の様子を伝え