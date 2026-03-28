◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２８日・横浜）ヤクルト・鈴木叶（きょう）捕手が勝ち越しの適時二塁打を放った。同点の３回無死一、二塁で左翼線へライナーを弾き返した。「追い込まれましたが粘り強く食らいついて打つことができました」と振り返った。常葉大菊川から２３年ドラフト４位で入団した３年目の捕手。強肩強打が武器で２月のキャンプから１軍に同行。初めて開幕１軍の座をつかみ取り、この日はプロ