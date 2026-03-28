俳優の津田寛治が２８日、東京・新宿ケイズシネマで主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督）の初日舞台あいさつに登壇した。津田が自分自身の役を演じた話題作。撮影やイベントに追われ、撮影休止日（撮休）がない多忙な日常を送る中、周囲で起きる不可解な出来事と付きまといの恐怖に精神をすり減らしていく物語だ。公開初日を迎え、津田は「こんなにたくさんの方々に来ていただいて、もう僕にとって人生最良の日