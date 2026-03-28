財務省政府は、2024年7月に円買いの為替介入に踏み切った1ドル＝161円程度が視野に入ったことで、警戒を強めている。ただ、為替水準は中東情勢の動向に翻弄されており、介入実施には難しい判断を迫られそうだ。「石油関係の事象に引きずられた投機的な動きも見られる。断固とした措置も含めてしっかりと対応していく」。片山さつき財務相は27日の閣議後記者会見で、介入の選択肢を示唆しながら市場を強くけん制した。足元の