◇セ・リーグDeNA―ヤクルト（2026年3月28日横浜）DeNAの入江大生投手（27）が28日、開幕2戦目のヤクルト戦（横浜）に2021年4月21日の中日戦（横浜）以来1802日ぶりに先発登板。4回85球5安打3四球4失点で降板した。昨季22セーブの抑えから先発に転向して迎えた今季初戦。初回は3者凡退斬りと上々のスタートを切ったが、2回に相手先発左腕・山野に先制打を許すと、打線が同点に追いついた直後の3回に2つの長打と四球で勝