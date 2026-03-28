人気ユーチューバー・てんちむと、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が２８日にそれぞれのインスタグラムを更新し、１月３０日に結婚していたことを報告した。２人は連名で「御報告」と題した文書をアップ。「いつも応援してくれている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、１月３０日に入籍したことをご報告させていただきます」と伝えた。「これまで長年の友人だったのですが