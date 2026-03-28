3月28日、中山競馬場で行われた11R・日経賞（G2・4歳上オープン・芝2500m）は、横山典弘騎乗の4番人気、マイユニバース（牡4・栗東・武幸四郎）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のミクニインスパイア（牡4・美浦・林徹）、3着に3番人気のローシャムパーク（牡7・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは2:30.7（良）。1番人気で横山武史騎乗、コスモキュランダ（牡5・美浦・加藤士津八）は、7着敗退となった。【湾岸S】