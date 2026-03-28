歌舞伎俳優・松本幸四郎（52）の妻・藤間園子さんが8日、自身のインスタグラムを更新。長男・市川染五郎の21歳の誕生日を報告した。「昨日で21歳になりました」とつづり、3月27日に21歳の誕生日を迎えた大量の牡蠣を前にした染五郎の姿をアップ。「公演中は食べられない生牡蠣のバースデープレートと、大好物のゴルゴンゾーラのバースデーケーキでお祝いしました」とつづった。「今晩20:00より、日頃の感謝を込めて、市川染