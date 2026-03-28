春のご褒美スイーツにぴったりな、特別な味わいが今年も登場します。Butter Butlerから、フランス産発酵バターと宇治抹茶を組み合わせた季節限定フィナンシェが発売。上品で奥深い香りとコクを楽しめるこの一品は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産にもぴったり♡今しか味わえない贅沢なひとときを楽しんでみませんか。 発酵バター×宇治抹茶の贅沢 『バターと抹茶のフィナンシェ