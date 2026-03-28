◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(28日、東京ドーム)巨人のハワード投手が6回1失点で今季初登板を終えました。ハワード投手は昨季まで楽天でプレー、9試合の登板で5勝1敗、防御率2.22をマークしました。開幕2戦目、先発のハワード投手は初回は1アウトから2番・中野拓夢選手にヒットを打たれます。続く森下翔太選手の打席で盗塁を仕掛けられると、キャッチャーの岸田行倫選手が2塁へ悪送球。ランナー3塁となります。ここで森下選手に