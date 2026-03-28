お笑いコンビ「ナイツ」が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、お笑いタレントもう中学生（43）の結婚をネタにした時事漫才で祝福した。もう中学生は、25日放送の日本テレビ系「有吉の壁」の番組内で結婚を発表。相手は女優・モデル恵理（32）で、放送後にそれぞれのSNSで結婚を報告した。ナイツはそんなおめでたい話題をネタに、オープニング漫才を披露した。塙宣之（47）が「今週は