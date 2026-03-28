警視庁が東京大学応援部とパレードを行い、交通安全を呼びかけました。高らかに鳴り響く金管楽器の音。きょう（28日）、東京大学・本郷キャンパスがある東京・文京区で行われたのは、警視庁本富士警察署と東京大学応援部による交通安全パレードです。パレードでは吹奏楽団の演奏やチアリーダーズのダンスを通じて、市民に交通安全を呼びかけました。また、パレード終了後にはパフォーマンスも行われました。東京大学応援部員「速度