「飛行犬と飛行尻」【写真】犬どこいった？ 「飛行尻」爆誕の瞬間をキャッチそんなコメントとともに投稿された2枚の写真が、Xで笑いを誘っています。写っているのは、チワマルの「すずめ」ちゃん（1歳・女の子）。ドッグランを全力で駆け抜ける姿が収められています。1枚目は、宙を舞うように軽やかにジャンプする“飛行犬”ショット。そして2枚目では――ふわふわの毛並みがまんまるに広がり、まるで“毛玉”のような後ろ姿に。思