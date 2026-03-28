多種多様な言葉に共通するひらがな2文字を見つけ出す、脳をリフレッシュさせるゲームを楽しんでみませんか？今回は、息つく暇もないほどの多忙な業務、背負うべき重い役割、食欲をそそる漬物、気難しい気質を表す言葉と、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。げ□□せ□□□