アーバンスタイルに溶け込む現代的クルーザーヒョースンモーター・ジャパンは、軽二輪クラスの新型クルーザーモデル「GV250X Roadster（GV250Xロードスター）」を、2026年6月より発売します。同モデルは、都市に映えるアーバンスタイルが特徴の「GV125X Roadster」に続くラインアップとして、より力強く余裕のある走りを提供する待望の250cc Vツインエンジンを搭載したニューモデルです。【画像】超かっこいい！ これがヒョー