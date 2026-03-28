ねむが、3月25日にリリースした4thシングル「当たり前の終止符」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】ねむ、学生生活の思い出の場面を切り取った「当たり前の終止符」MV） 本楽曲は、卒業という経験で感じる別れに対する寂しさ、将来への少しの不安や、未来への期待といった複雑な感情を、現役高校生であるねむの等身大な言葉で綴った一曲。アレンジは、河田一真が担当している。 MVのイラストは、ジャケット写真