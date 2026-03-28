アヤックスに所属するDF冨安健洋が、ハムストリングの負傷により日本代表への参加を辞退。その後の状況について、オランダメディア『voetbalprimeur』が伝えている。同メディアは、『De Telegraaf』紙のポッドキャスト番組『Kick-off』に出演したマイク・フェルヴァイ記者の発言をもとに、冨安のコンディションについて詳報した。同記者はまず、冨安が代表活動を辞退した背景に言及。「彼は日本代表に行く予定だったが、辞退