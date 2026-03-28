浦和の伝統が継承された。なでしこジャパンは先日、女子アジアカップ制覇を成し遂げた。決勝では開催国のオーストラリアを１−０で撃破。大アウェーを跳ね除けての２大会ぶり３度目の優勝だった。試合後のセレモニー。キャプテンの長谷川唯（マンチェスター・シティ）が優勝トロフィーを掲げた後、高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）に出番が回ってきた。ただ、ムードメーカーでもある高橋の際は、後ろの面々が示し