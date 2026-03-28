◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(28日、東京ドーム)巨人OBで元監督の原辰徳さんが、プロ20年目を迎えた坂本勇人選手の今季の状態について言及しました。坂本選手はこの日「6番・サード」でスタメン出場。東京ドームで1020試合目の出場となり、歴代最多となりました。原さんは監督時代にプロ2年目の坂本選手をレギュラーとして起用。その後の成長と活躍を見守ってきました。その坂本選手に対して「20年目でスタメンを勝ち取るのはす