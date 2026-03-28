◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク-日本ハム(28日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク打線が5回に打者一巡の猛攻を見せ、日本ハム先発・達孝太投手をKOしました。ソフトバンクは4回までわずか1安打に抑えられていました。しかし2点ビハインドで迎えた5回の攻撃、四球とヒットでこの試合初めてのチャンスを作ります。その後、周東佑京選手が死球を受けて2アウト満塁に。ここから2番・近藤健介選手が走者一掃のタイムリー2ベースを