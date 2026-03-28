元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）とユーチューバー・てんちむ（32）が28日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。1月30日に入籍したという。三崎氏を巡っては、てんちむとの結婚を「匂わせているのではないか?」といった情報が拡散。てんちむは2月にインスタグラムのストーリーズを更新したが、その位置情報をカナダの高級ホテルに設定しており、また「Honeymoon（ハネムーン）」と記されたアートタオル