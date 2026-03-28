「ファーム・西地区、阪神−広島」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）先発の阪神・大竹耕太郎投手（３０）が五回までに３死球を与えるまさかの展開となった。四回１死、６番・会沢に対する初球が左太もも付近に直撃。２死後、８番・持丸に対する初球も背中付近に当たった。五回にも先頭の矢野に死球を与え、計３死球。四球は一つも出さなかったが、制球力抜群の大竹が珍しく制球を乱した。４月４日の広島戦（マツダ