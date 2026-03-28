俳優でタレント松尾貴史（65）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。大阪市内で捕獲された、奈良公園から移動してきたと思われる天然記念物のシカについてコメントした。TBS出水麻衣アナが「水曜（25日）です。大阪の街に出没している“迷いジカ”が城東区の警察の敷地内に侵入したところで捕獲されました。シカはもともと奈良公園周辺で暮らしていたとみられますが、奈