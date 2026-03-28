◇ナ・リーグドジャース5─4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で終盤に勝ち越し点を奪い、接戦をものにして開幕2連勝を飾った。デーブ・ロバーツ監督（53）は移籍後、初登板で初セーブを挙げた新守護神、エドウィン・ディアス投手（32）の獲得秘話を明かした。ディアスはこの日、5─4の9回に満を持して登板。登場曲「Narco」のトラン