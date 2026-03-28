ミュージシャンGACKTが28日、Xを更新。4月に感じる「不安」に向き合う考え方などについて、私見をつづった。GACKTは「もうすぐ4月。新しい環境。新しい人間関係。新しい肩書き。期待よりも、不安の方が大きい人も多いだろう。知らない場所に立つとき、人は必ず一度、立ち止まる。【うまくやれるのか】【失敗しないか】【周りから浮かないか】くだらない」と書き出した。そして「シンプルに考えろ。その不安の正体はひとつしかな