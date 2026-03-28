岐阜・高山市広報は28日までに公式Xを更新。ロックバンド「PERSONZ」のボーカリストJILLの飛騨高山大使就任を報告した。「ロックバンド『PERSONZ』のボーカル・JILLさんが、このたび飛騨高山大使に就任されました」と報告。「三味線を取り入れたプロジェクト『三味線JILL屋』の公演を通じて、これまでも飛騨高山の魅力を多くの方に発信してくださっています」と就任理由をつづり、委嘱状を渡す写真などを公開した。また、PERSONZ公