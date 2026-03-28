お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえ（50）が27日更新された、お笑いタレント小籔千豊のYouTubeチャンネル「ペラペラ小籔」に出演。約半年間で10キロ痩せたことが明かされた。日頃健康について気遣っている小藪は、独自の哲学で健康習慣などを提案する会員制サークル「小藪ヘルシー教」を始動し、3月1日から入会を受け付けている。そんな小藪とのやり取りを契機に、くわばたは今回、ダイエットに成功したようで、小藪は「