◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほペイペイドーム）自身初の開幕ローテ入りを果たしたソフトバンク・松本晴投手が、６回２失点で今季初勝利の権利を手にリリーフにバトンを渡した。初回１死から清宮幸に死球を与えたが、レイエスを三ゴロ併殺打に仕留めて無失点。２回２死から野村、４回２死からカストロにソロを被弾。毎回走者を背負いながら、粘り強い投球で三振も８つ奪った。打線の援護にも恵まれた