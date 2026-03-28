歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎が出演する「四月大歌舞伎」（４月２〜２７日）の昼の部「裏表先代萩」の特別ソロビジュアルが２８日、初公開された。伊達家のお家騒動を描いた名作「伽羅先代萩」に子悪党・小助の物語を加えた音羽屋ゆかりの演目。８代目菊五郎は女形屈指の大役・乳人政岡、お家乗っ取りを狙う仁木弾正、市井に生きる小悪党の小助の３役を勤める。特別ソロビジュアルには、きらめく御殿を背景に忠義を尽くす政岡