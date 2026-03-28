◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）３歳限定のＧ３は牡馬７頭立てで争われ、武豊騎手が騎乗した２番人気のカフジエメンタール（栗東・矢作芳人厩舎、父ポエティックフレア）が、格上挑戦で制した同舞台のアルメリア賞に続く２連勝での重賞初制覇を狙ったが、直線は切れ負けして３着争いを制すのが精いっぱいだった。勝ったのは１番人気のアルトラムス（岩田望来騎手）。勝ち時計は、１