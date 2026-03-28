◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）３歳限定のＧ３は牡馬７頭立てで争われ、岩田望来騎手騎乗で１番人気のアルトラムス（栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）が差し切って、シンザン記念３着に続く重賞挑戦で初タイトルをつかんだ。勝ち時計は、１分４５秒１。毎日杯の歴代優勝馬には、日本ダービー馬となったキングカメハメハ（０４年）、ディープスカイ（０８年）、キズナ（１３