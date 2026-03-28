◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が２８日、プロ２０年目の今季初安打を放った。ルーキーイヤーの２００７年から２０年連続安打となった。「６番・三塁」で出場。５回１死一塁の第２打席（今季５打席目）で対するは先発・高橋。カウント２―１からの４球目、１４１キロ変化球を捉え、打球は中前で弾んだ。無得点だったが、５回終了で試合成立となり、１０１９試合で並ん