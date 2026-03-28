俳優の山時聡真が２８日、都内で行われた菅野美穂とのダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。母親を看病した経験を持つ中川監督の自伝的なオリジナル脚本を映画化。将来について悩む息子と、難病を抱えた母親の親子愛を描く。「節目」をテーマにトークが展開され、撮影当時１９歳で、現在２０歳の山時は「この作品を撮っている時や今が節目だと思います。あの時に覚悟を持って取り組