◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２８日・鎌スタ）巨人の井上温大投手（２４）が中６日で先発。１０３球を投げ、６回７安打無失点で降板した。１８のアウトのうち、三振で奪ったアウトは１１と圧巻の投球だった。初回は２死から連打を許して２死一、二塁のピンチを招いたが、後続の山口を１４８キロで空振り三振に仕留めて無失点。その後も６回まで毎回三振を奪い、得点を与えなかった。昨年終盤に発症した左肘痛からの