第35回 【柚木麻子連載】40代、人生で一番体力がなくて下り坂なのに、一番抱えている課題が多すぎる。40代半ば、人生で一番体力がなくて下り坂なのに、人生で一番抱えている課題が多岐にわたっている現実に愕然とする。この件について、親友A子ちゃんと、この間、小石川後楽園で梅を眺めながら、ベンチで語り合った。職種や環境にかかわらず、体力とやるべきことが比例しないという問題は、40代は全員少なからず直面しているので