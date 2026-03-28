「巨人−阪神」（２８日、東京ドーム）プロ入り初の開幕ローテ入りとなった高橋遥人投手が今季初登板で５回途中までパーフェクトの快投を演じた。これまでプロ入りから故障に泣かされ、開幕からローテ入りしたことは一度も無かった高橋。今年はキャンプからオープン戦と順調に調整を続け、開幕２戦目のマウンドに立った。立ち上がりからキレ抜群のストレートを軸に巨人打線を圧倒。初回からストライクを先行させ、一人の走