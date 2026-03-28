イスラエル軍はイエメンからイスラエルに向けてミサイルが発射されたと発表しました。攻撃は親イラン武装組織「フーシ派」によるものだということです。【映像】親イラン武装組織「フーシ派」イスラエル軍は28日、イエメンからイスラエルに向けて発射されたミサイルを確認し、迎撃したと発表しました。けが人などの被害は確認されていないということです。イエメンを拠点とする親イラン武装組織「フーシ派」は先程、声明でイ