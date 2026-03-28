藤井聡太棋王、増田康宏八段将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負の第5局は、29日午前9時から鳥取市の有隣荘で指される。ここまで2勝2敗のタイ。最終局で藤井棋王が防衛するか、増田八段が棋王を奪うのか。棋王戦5番勝負が鳥取県内で開催されるのは初めて。28日に鳥取市入りした両者は対局場の検分などを終え、