元女子バレーボール選手の栗原恵さん（41）が28日までに自身のインスタグラムを投稿。元女子バレーボール日本代表選手との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「またまたランチ行けたね」と題して投稿。「『またすぐに〜』がお決まりのセリフになってきた。貴重な東京での滞在時間に、ありがとう」と、女子バレーボール元日本代表の長岡望悠との“めがね”2ショットやランチショットを公開した。ネットでは「素敵