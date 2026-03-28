音楽レーベル・地底レコードの公式Xが28日までに更新され、テレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」の音楽がバラエティ番組「チコちゃんに叱られる！」（NHK総合）で無断使用されたと主張している。ドラマ「孤独のグルメ」の音楽は、原作者・久住昌之氏を中心とした音楽グループのThe Screen Tones（ザ・スクリーントーンズ）が担当しており、同グループの所属レーベルが地底レコードという関係だ。地底レコードの公式Xは、「本日朝放