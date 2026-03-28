3月26日、川崎ブレイブサンダースはクラブスポンサー企業とともに、川崎市の新小学1年生へ向けて学用品および文具をセットにした「にゅうがくおめでとう！川崎ブレイブサンダースギフト」(以下、サンダースギフト)の贈呈式が行われた。 川崎によるとこの取り組みは、プロスポーツチームが地域のパートナー企業と連携し、地域の子どもたちの明るい学校生活を願うBリー