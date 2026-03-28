hitomiの新曲「Choice！」が、情報番組『Mr.サンデー』（フジテレビ系）のエンディングテーマソングに決定。4月5日の放送回から1年間オンエアされる。 （関連：hitomi「LOVE2020」から伝わる時代の変化と不変のメッセージ古市憲寿が歌詞を読み解く） 同楽曲は、今、知りたい“最”も“新”しいニュースを“最”も“深”く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマである2