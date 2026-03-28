◇MLB ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平選手が日本時間28日、ダイヤモンドバックスとの開幕第2戦に「1番・DH」でスタメン出場。無安打も得点に貢献しました。前日の開幕戦で逆転勝利をあげたドジャース。大谷選手はこの試合の第1打席でヒットを記録し、その後も2四死球で出塁する様子を見せます。しかし、2戦目では快音ならず。第1打席では見逃し三振に倒れると、