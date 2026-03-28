山形県の酒を手にする（右から）小野啓一駐インド大使、ブータンのトブゲイ首相ら＝27日、ティンプー（共同）【ティンプー共同】日本とブータンは28日で外交関係樹立から40年を迎えた。首都ティンプーでは27日に天皇誕生日レセプションが開かれ、トブゲイ首相があいさつ。国交樹立前のブータンに日本式農場を設立し、農業発展に貢献した故・西岡京治さんに言及し「両国の友情は国交より前に始まっており、その絆は強い」と語った