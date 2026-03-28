タレント・山田邦子（65）が28日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。29日に最終回を迎えるTBS「アッコにおまかせ!」（日曜前11・45）について言及した。番組は85年10月6日から放送を開始。和田は初回から司会を務めており、日曜“お昼の顔”として長年お茶の間を楽しませてきた。そこで「最終回に過去のレギュラー出演者は登場するか?」という話題に、山田は「最終回に吉村明宏や生島ヒロシが出演するかどうか