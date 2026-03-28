俳優・山時聡真（２０）、菅野美穂（４８）が２８日、都内で行われたＷ主演映画「９０メートル」の公開記念舞台あいさつに俳優・西野七瀬（３１）らと登壇した。母親の看病を続ける高校３年生の息子と、息子に看病を受ける難病の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）を患う、母親との親子の物語。息子役の山時と菅野は初共演。演じる上で親子の距離感を縮めるため、菅野から、ある求められた行動を明かした。「撮影から離れた時に菅